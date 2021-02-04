Программа диагностики и реабилитации пациентов, перенесших Covid-19, открылась в «Центре здоровья» КДЦ «Вивея». Для пациентов, имеющих полис ОМС, она бесплатная. Программа основана на рекомендациях Минздрава РФ по сопровождению граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

В профилактическое обследование в «Центре здоровья» входит скрининговое обследование функции дыхания, проводится экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ. Также пациенты могут сдать анализ для определения общего холестерина и глюкозы, получить консультацию специалиста по дальнейшей реабилитации.

— По нашим данным, примерно у 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, вне зависимости от тяжести течения заболевания, выявляются осложнения, требующие медицинской помощи. При профилактическом осмотре выявляется впервые сахарный диабет, дислипидемия, артериальная гипертония после COVID-19. Несомненно, это может быть и проходящим диагнозом, но в этот период времени организму нужно помочь. Мы используем возможности нашего «Центра здоровья» помочь жителям Хабаровского края восстановить свое здоровья, — рассказала Наталья Болоняева, главный врач КДЦ «Вивея».

В реабилитацию входит несколько параметров: медикаментозное лечение, наблюдение в дневном стационаре, физиопроцедуры, лечебная физкультура, курс массажа. Каждый пациент проходит через аппарат биоимпедансометрии — метод определения состава человеческого тела.

— После длительной самоизоляции граждан пожилого возраста и нехватки двигательной нагрузки страдают мышечные волокна. Без нагрузки они атрофируются. Пожилые люди находятся в зоне особого риска, у них повышена вероятность переломов костей. Мы выдаем программу реабилитации на год, написанную индивидуально для каждого пациента, с учетом особенностей организма, — прокомментировала Ольга Сыромятникова, заведующая «Центра здоровья».

По словам специалистов, после болезни организму необходимо дать возможность восстановиться самостоятельно. А по истечению 2 месяцев или более с начала заболевания — проходить профилактический осмотр. Согласно территориальной программе Хабаровского края, каждый гражданин Российской Федерации имеет право пройти осмотр в рамках ОМС в «Центре здоровья» КДЦ «Вивея» 1 раз в год.