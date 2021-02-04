Дирекция Хабаровского НПЗ проинформировала правительство региона о возобновлении производства автомобильного бензина марки АИ-92.

Накануне первая партия в 500 тонн — среднесуточная норма — была доставлена на АЗС сети «ННК». По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс «Хабаровск — Бикин» и «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», что подтверждают в краевом комитете по развитию ТЭК.

— Согласно производственному графику Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1 000 тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края, — сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

В ночь с 3 на 4 февраля на нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Также, по данным ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», в пути сейчас находится еще 2 200 тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией «Нефтегазхолдинг» на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.