Сберечь бюджетные средства удалось при проведении электронных торгов. В конце января завершился аукцион, в ходе которого была определена компания, которая займется доставкой 20 троллейбусов, безвозмездно переданных администрации краевого центра мэрией Москвы. Как рассказали в профильном городском управлении, торги стартовали с суммы 21,5 миллиона рублей. В ходе жесткой конкуренции участники сбили цену контракта на транспортировку машин до 13,5 миллиона.

«Мы не ожидали, что на аукционной электронной площадке будет так много желающих выиграть этот лот. Всего конкурировали 15 организаций, что, несомненно, отразилось на финальной цене», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Людмила Логачева.

По итогам торгов победу одержало ООО «НЕГАБАРИТ 46» из Курска. Контракт с организаций будет заключен в ближайшее время. По его условиям доставить троллейбусы из Москвы в Хабаровск автотралами надлежит до 15 апреля. В случае нарушения договора к предпринимателю будут применены штрафные санкции.

Напомним, что решение о выделении нашему городу двух десятков троллейбусов третьего поколения модели АКСМ-321, выпущенных на заводе «Белкоммунмаш» из высокопрочной оцинкованной стали, столичная мэрия приняла в сентябре прошлого года. Они – низкопольные, большой вместимости — до 115 человек (сидячих мест — 26), приспособленные для перевозки маломобильных граждан, неприхотливые в обслуживании, выдерживают сильные морозы. Отличительными особенностями машин являются современный внешний вид, панорамное лобовое стекло, наличие кондиционера и печек, а также доступные и недорогие детали для ремонта. Специалисты городского управления транспорта и МУП «ГЭТ» осенью 2020-го побывали в Москве и ознакомились с машинами. Каждый троллейбус прошел техосмотр, обкатку и детальную оценку экспертами. Их состоянию они поставили 4 с плюсом.