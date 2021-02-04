С 1 января в России снят мораторий на пени и штрафы за долги по услугам ЖКХ. Мера поддержки, веденная из-за пандемии, действовала почти год, однако теперь порядок оплаты вернулся к старой схеме. Жильцам, успевшим накопить долги, придется возмещать суммы неуплаты. Но сделать это можно безболезненно для семейного бюджета, воспользовавшись рассрочкой платежа, сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

— В 2020 году сумма долга за услуги ЖКХ по региону превысила 900 млн рублей. С 1 января 2021 года коммунальные и управляющие компании вновь получили право начислять пени и штрафы на долги. А в случае неоплаты подача ресурсов может быть ограничена. Поэтому накопившуюся задолженность лучше начинать гасить уже сейчас. Конечно, если сумма большая, сразу оплатить долг сложно. Но есть возможность делать это частями, распределив платежи на период в полгода или больше. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и подписать специальное соглашение о рассрочке платежей, — сообщили в ведомстве.

Соглашение о рассрочке даст возможность не только оплачивать задолженность постепенно, но и позволит оформить субсидию на оплату ЖКУ. На нее имеют право граждане, в чьем семейном бюджете расходы на «коммуналку» превышают 22%. По общему правилу должники лишаются права на такую выплату, но заключив соглашение о рассрочке, вновь могут ее оформить.

— Компании охотно идут на заключение соглашений о рассрочке платежа. Досудебные способы работы с должниками гораздо выгоднее для обеих сторон. При этом злостным неплательщикам стоит помнить, что если решение о выплате примет суд, то для погашения долга судебные приставы могут арестовать доходы и изъять имущество. Ему также могут отказать в выезде за границу. В прошлом году таких запретов в крае было более 2,5 тысяч. А в отношении нанимателя квартиры по договору соцнайма судом может быть принято решение о переселении в менее благоустроенное жилье, — добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что неоплата коммунальных услуг напрямую влияет на работу ресурсоснабжающих организаций. К примеру, из-за огромных долгов потребителей коммунальные предприятия могут столкнуться с трудностями при выплате заработной платы своим сотрудникам, недополучат средства, заложенные на обеспечение рабочего процесса или модернизацию, закупку топлива и другие нужды. Это, в свою очередь, ведет к авариям и перебоям в подаче тепла, воды и света не только в квартиры неплательщиков, но и добросовестных потребителей.

Справочно: Каждый потребитель обязан своевременно и полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Эта обязанность закреплена и в Жилищном кодексе России, и в правилах предоставления коммунальных услуг. За просрочку платежей взыскивается пеня, а сама задолженность за ЖКУ может быть взыскана через суд, и в этом случае придется оплатить еще судебные расходы. В 2020 году в Хабаровском крае было подано почти 40 тысяч таких исков.