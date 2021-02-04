Современный измерительный комплекс на одном из самых аварийных перекрестков в Хабаровске позволит сократить число ДТП

Новые комплексы фото и видео фиксации устанавливают в крае. Современную измерительную систему смонтировали на одном из аварийно-опасных перекрестов краевого центра на участке дороги «Обход Хабаровска» — на пересечении ул. Воронежской и Трёхгорной.

Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, данный перекресток соединяет Хабаровский край со всеми соседними субъектами. Пропускная способность 80 тысяч машин в сутки во всех направлениях, среднее фиксируемое число правонарушений – 150-170 в сутки. Снизить их число – задача системы «КОРДОН-М» КР, которую установило КГКУ «Хабаровскуправтодор». Это единственный подобный измерительный комплекс на территории края. Он фиксирует широкий перечень нарушений, в числе которых: игнорирование требований сигналов светофоров и дорожной разметки, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

Система «КОРДОН-М» КР — это нескольких комплектов оборудования, установленных на обочинах дорог, подходящих к перекрестку. В свою очередь каждый из них состоит из фоторадарного блока, обзорной камеры, блока питания. Информация с комплекса поступает на сервер по защищенному каналу связи.

– Главная задача системы — не зарегистрировать нарушение, а повысить безопасность дорожного движения. Опыт применения комплексов автоматической фиксации позволяет свести к минимуму факты правонарушений в зоне контроля, значительно снижает уровень аварийности на сложных участках дорог. В планах обустройство и других перекрёстков на потенциально опасных участках краевых дорог, – подчеркнули в КГКУ «Хабаровского края».

Фото- и видео-фиксация ведется в режиме 24/7. Данные передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД края, откуда в последующем водители получают постановление о штрафе.

Отметим, что в целях повышения безопасности дорожного движения специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор» провели работу по переустройству светофорных объектов на дороге «Обход Хабаровска», смонтировали дополнительные секции «стрелка влево» для бесконфликтных поворотов и установили барьерные ограждения.