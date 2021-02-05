Ковидные госпитали в Хабаровском крае переводят на обычный режим работы

Снижение темпов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией позволяет принимать решение о возвращении медицинских организаций к своей профильной деятельности. Так, с 4 февраля в Хабаровском крае еще 2 учреждения здравоохранения, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, возвращаются к своей профильной деятельности. Это городские больницы №11 Хабаровска и №4 Комсомольска-на-Амуре.

— Процент свободных коек в ковидных госпиталях мы удерживали в пределах 30-25%, как ранее было рекомендовано федеральным Минздравом. При настоящих темпах снижения заболеваемости ведомство рекомендует всем субъектам процент свободных ковидных коек довести до 15-10% в целях высвобождения под плановую профильную работу, — отмечает и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

С мая 2020 года в Хабаровской городской больнице №11 обследовали более 10 тысяч человек. В условиях стационара – 4487 жителей края. На текущий момент времени на стационарном лечении находится 120 пациентов.

В Хабаровском крае развернуто 1504 койки для лечение больных СOVID — 19. Всего на лечении находится 4090 человек. В том числе 1237 — стационарно, 2853 — амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 45 580 случаев СOVID — 19, 41 232 человека выздоровело.