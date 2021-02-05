Нефтезавод в Хабаровске заработал на полную мощность

За прошедшие сутки Хабаровский НПЗ выпустил 1700 тонн бензина марки АИ-92. Предприятие вышло на полную производственную мощность. Из этого объема была восполнена потребность в топливе всех заправок сети «ННК», расположенных в Хабаровском крае, что постепенно стабилизирует ситуацию, сообщили в краевом комитете по развитию ТЭК. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас наши специалисты совершают очередной объезд заправочной сети «ННК» в Хабаровске, проезжаем каждый день по 50 станций. Топливо на АЗС в свободной продаже есть, очереди стали меньше. На отдельных станциях оно быстро заканчивается, но ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе развернулась целая компания по перепродаже бензина. Перекупщики заливают по 200 литров в одни руки, именно такое количество разрешено отпускать, а затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно, — рассказал и.о. председателя комитет по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

По информации дирекции Хабаровского НПЗ, уже с 6 февраля предприятие начнет выработку бензина АИ-95 в объеме 1500 тонн ежесуточно, что полностью перекроет потребность Хабаровского края и в этой марке. Кроме того, с 4 февраля на нефтебазу ПАО «ННК- Хабаровскнефтепродукт» дополнительно поступил бензин в объеме более 400 тонн, привезенный со складов Госрезерва. Такие партии теперь будут приходить регулярно, за счет них создадут нормативный резерв на внештатные случаи. Также в пути находятся еще 2200 тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией «Нефтегазхолдинг» с нефтеперерабатывающих заводов Сибири.

— Мы еще раз призываем население успокоится и не покупать бензин впрок, тем более перестать «кормить» спекулянтов, наживающихся на перепродаже топлива. Сейчас мы не можем ограничить отпуск бензина в одни руки, поэтому у перекупщиков есть возможность покупать сразу до 240 литров. Люди должны понять, что таким бензином, кроме его завышенной стоимости, еще и опасно заправляться, так как его, вероятно, разбавляют. Как наши граждане это поймут, то ажиотаж утихнет, а ситуация окончательно стабилизируется, — обратился к жителям края Александр Чипизубов.

Как сообщило руководство ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», за прошедшую ночь бензовозами компании были заправлены все 84 АЗС в Хабаровском крае, в том числе вдоль междугородних автотрасс. И при этом на отдельных станциях, в основном в Хабаровске, бензин уже закончился. То есть люди успели выкупить весь суточный запас. Сейчас автотранспортом компании ведется оперативная дозаправка АЗС. На маршрутах работает 31 бензовоз, техника делает по 10-12 рейсов, вместо 8, как это происходит в обычное время. При этом топливо на нефтебазе находится в достаточном количестве.