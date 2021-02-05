Количество пассажирского транспорта на хабаровских магистралях начинает постепенно увеличиваться

Сегодня на городские маршруты вышло на дюжину автобусов больше, чем было накануне, и +1 трамвай. Текущее положение дел с пассажироперевозками в краевой столице прокомментировал и.о. заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимир Ощановский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня по состоянию на 7.00 на маршруты Хабаровска вышло 594 единицы общественного транспорта: 31 трамвай, 16 троллейбусов и 547 автобусов. Вчера в это же время на линиях работала 581 единица: 30 трамваев, 16 троллейбусов и 535 автобусов. По просьбам горожан мы провели с перевозчиками работу, задействовали резервы и добавили 12 автобусов и 1 трамвай», — сообщил он.

По словам спикера, в строй также начали возвращаться водители, выздоравливающие от COVID-19 и ОРВИ.

«Это позволит нам реализовать намеченные планы. Студенты хабаровских вузов после «дистанционки» приступают к очным занятиям, поэтому мы поэтапно к 8 февраля увеличим ежедневный выход пассажирского транспорта на городские маршруты. Выпустим дополнительно еще порядка 50 единиц, таким образом, перевозить горожан будут по 620-630 трамваев, троллейбусов и автобусов», — отметил Владимир Ощановский.