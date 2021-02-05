Экстренные службы Хабаровска, несмотря на дефицит топлива, работают в обычном режиме

Несмотря на дефицит топлива в плановом режиме работают станции скорой помощи, а также пожарная служба.

Главный врач «Хабаровской станции скорой медицинской помощи» Виталий Пустовой пояснил, что связано это со специальной системой заправки транспорта. Ежегодно заключается государственный контракт на поставку топлива. В рамках соглашения каждый автомобиль имеет топливную карту, по которой техника заправляется без ограничений по количеству бензина в любое время.

— В арсенале станции скорой помощи есть автомобили как с бензиновым, так и дизельным двигателем. В настоящий момент проблем и сложностей по заправке нет, — отмечает главный врач КГБУЗ «Хабаровская станция скорой медицинской помощи» Виталий Пустовой.

Кризис не повлиял и на деятельность пожарных. Практически все автомобили оснащены дизельными двигателями, поэтому проблем с заправкой нет.