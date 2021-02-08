За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 206 новых случаев COVID – 19
Дата | 08.02.2021 В рубриках: Медицина

206  новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 268  человек.  При этом зарегистрирован  1 летальный  исход.

Разбивка по районам:

Разбивка по районам:
Хабаровск — 157
Комсомольск —  23
Хабаровский район — 16
Комсомольский район — 3
Солнечный район — 1
Аяно-Майский район — 3
имени Лазо район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504  койки. Свободно — 355. На лечении находятся 10  тяжелых пациентов,  все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3963 человека. В том числе 1149 — стационарно,  2814– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46254 случая Covid-19. 42030  человек выздоровели.

Эта запись была опубликована 08.02.2021в 11:01. В рубриках: Медицина.


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