206 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 268 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.

Разбивка по районам:

Разбивка по районам:

Хабаровск — 157

Комсомольск — 23

Хабаровский район — 16

Комсомольский район — 3

Солнечный район — 1

Аяно-Майский район — 3

имени Лазо район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504 койки. Свободно — 355. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3963 человека. В том числе 1149 — стационарно, 2814– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46254 случая Covid-19. 42030 человек выздоровели.