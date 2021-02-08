206 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 268 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.
Разбивка по районам:
Разбивка по районам:
Хабаровск — 157
Комсомольск — 23
Хабаровский район — 16
Комсомольский район — 3
Солнечный район — 1
Аяно-Майский район — 3
имени Лазо район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504 койки. Свободно — 355. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3963 человека. В том числе 1149 — стационарно, 2814– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46254 случая Covid-19. 42030 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 08.02.2021в 11:01. В рубриках: Медицина.
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