Поток вызовов, поступающих на номер системы «112» в Хабаровском крае, увеличивается с каждым годом, в прошлом году операторы региона приняли более 1,6 млн экстренных звонков. У людей уже сформировалось понимание, куда нужно звонить в первую очередь при сложной или опасной ситуации. Однако система-112 не стоит на месте и постаралась сделать вызовы оперативных служб еще как можно более удобными для жителей, запустив свое мобильное приложение.

— Система-112 постоянно технически развивается. Теперь для нее разработано отдельное приложение. Оно будет очень удобно для людей, и в первую очередь, для граждан с ограниченными физическими возможностями. Программа предусматривает возможность видеозвонка. У оператора есть возможность увидеть заявителя и место происшествия, что упрощает сбор информации. Сейчас приложение активно тестируется, и в этом году начнется его эксплуатация, о чем мы сообщим дополнительно, — рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Большое внимание в «112» уделяют адаптации службы для людей с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время на «112» уже есть функция обращения с помощью SMS-сообщений. Она оказалась очень полезна для граждан с нарушениями слуха. Также у операторов есть возможность определять номер и местонахождение заявителя.

Кроме этого, в прошлом году на базе «112» появилась электронная система мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ. С помощью новой программы можно быстро обобщать, анализировать информацию и координировать работу всех ведомства для скорейшего устранения коммунальных сбоев. За полгода через систему устранения аварий прошло 111 происшествий.

Напомним, «112» — это номер, с помощью которого в ситуации, угрожающей жизни и здоровью, по принципу «одного окна» можно вызвать экстренные оперативные службы: пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийные бригады. Сейчас на «112» ежесуточно поступает свыше 4 тысяч звонков. Все вызовы на «112» принимаются круглосуточно и бесплатно. При этом дозвониться в службу можно даже при заблокированной или отсутствующей сим-карте.