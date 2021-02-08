С 1 января 2021 года в России возобновили проверку приборов учета коммунальных ресурсов в обычном режиме. Ранее осмотры были временно приостановлены, так как в период пандемии COVID-19 действовали жесткие карантинные правила. Ресурсники и управляющие компании принимали показания ИПУ с истекшим сроком поверки для расчета оплаты за потребленные коммунальные услуги. Теперь граждане вновь обязаны вовремя проходить все осмотры приборов, иначе показания расходования коммунальных ресурсов не будут приняты в учет, а плату выставят по средним начислениям и нормативу, что в итоге будет невыгодно для семейного бюджета.

— Для тех, кто не выполнит поверку ИПУ в срок, указанный в паспорте прибора, плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по средним за последние 6 месяцев показаниям. По истечении трех месяцев, если поверка счетчика так и не будет проведена, расчет размера платы будет производиться по установленному нормативу потребления коммунальных услуг. Норматив рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5. Таким образом плата может существенно вырасти, — предупредили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

В ведомстве напомнили, что поверку приборов учета должны осуществлять только аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Лицо, осуществившее поверку, передает сведения о ее результатах в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Узнать, какие компании аккредитованы на право проведения поверки счетчиков и внесения данных в единый реестр Росстандарта, можно из специального реестра на сайте Росаккредитации. Для этого потребителю нужно запросить у компании, которая будет делать поверку, ее точное наименование или ИНН. При проверке юридического лица на предмет наличия у него аккредитации важно обратить внимание на статус компании. Пиктограмма зеленого цвета означает действующий статус, желтого – приостановленный, а красного информирует о том, что она прекращена.