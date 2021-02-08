Внедрение системы быстрых платежей (СБП) в предпринимательской среде края обсудили на онлайн-семинаре. Мероприятие прошло по инициативе регионального правительства и Отделения по Хабаровскому краю Банка России. Как было отмечено на семинаре, СПБ может стать альтернативой эквайрингу – безналичной оплате за товары и услуги пластиковыми картами. Это позволит торговым предприятиям существенно сократить издержки. Дело в том, что комиссия системы быстрых платежей почти в три раза ниже, чем за эквайринг.

— Повышение деловой активности, развитие малого и среднего бизнеса — это вопрос не только федеральной, но и региональной повестки. Для предпринимателей тема снижения комиссий за прием оплаты банковскими картами весьма актуальна и неоднократно поднималась деловым сообществом. Средний размер эквайринговых комиссий в регионе, по данным кредитных организаций составляет от 1,28% до 2,2%, что сопоставимо со средним размером по России. Однако, это выше тарифов, установленных в системе быстрых платежей почти в три раза, а в отдельных случаях и в 5 раз. Поэтому мы и предлагаем бизнесу обратить внимание на этот финансовый инструмент, – отметила помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Система быстрых платежей предоставляет возможность приема оплаты за товары и услуги по QR-кодам как для Интернет-торговли, так и на экране кассы. Для этого предприниматель должен обратиться в банк, поддерживающий этот финансовый инструмент, и где у предпринимателя имеется расчетный счет, получить QR-код и начать прием платежей. Эта процедура занимает несколько часов и в основном является бесплатной. В Хабаровском крае возможность перейти на СБП предпринимателям предоставляют Банк ВТБ, Газпромбанк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк.

Отметим, что с 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года.

Запись семинара размещена на ютуб-канале ЦОУ «Мой бизнес». С актуальным перечнем банков – участников СБП можно ознакомиться на сайте СБП.