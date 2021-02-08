На сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края запущен новый онлайн сервис. Теперь лица из категории «дети-сироты» могут узнать свой порядковый номер в списке на получение жилья по СНИЛСу. Для этого им нужно вести страховой номер в специальном разделе, подготовленном специалистами министерства.

— В министерство поступает много обращений от детей-сирот с вопросами о том, как попасть в список на предоставление жилья, какие документы необходимо заполнить, как узнать срок получения квартиры и так далее. Только за январь их было почти 400, а за весь прошлый год поступило более 2,5 тысяч запросов. Новый сервис существенно упростит и ускорит процедуру получения этой информации. Теперь можно просто зайти на сайт и быстро получить всю информацию, — сообщили в министерстве ЖКХ края.

В ведомстве уточнили, в том же разделе, где расположен сервис поиска, размещена актуальная информация о порядке обеспечения жильем детей-сирот и других категорий граждан, а также формы заявлений для включения и исключения из списков на получение жилья. Эти данные будут ежеквартально обновляться.

— На главной странице сайта министерства размещена прямая ссылка на сервис поиска. После ввода СНИЛС и нескольких символов для прохождения теста безопасности система выдает номер, под которым пользователь находится в реестре детей-сирот на получение жилья. Можно также узнать наименование населенного пункта, в котором будет предоставлена квартира, — добавили в министерстве.

Напомним, краевые власти обеспечивают жильем детей-сирот с 2005 года, когда полномочия были переданы с федерального на региональный уровень. За это время квартиры получили почти 2,5 тысячи человек из числа детей-сирот. Жилье в регионе предоставляется за счет строительства домов и приобретения квартир на вторичном рынке. С 2021 года начнет применяться еще один механизм – предоставление социальных выплат на приобретение жилья в собственность. Деньги смогут получить лица из числа детей-сирот, которые достигли возраста 25 лет и достаточно приспособлены к самостоятельной жизни.

Министерство ЖКХ края уже направило 101 уведомление о праве на соцвыплату, где также указан порядок ее получения. Уведомления отправлены по фактическим адресам, подтвержденным при телефонном обзвоне, а также по месту регистрации, если с человеком не удалось связаться. Однако на сегодняшний день в ведомство пока поступило только 7 заявлений на получение этой поддержки.