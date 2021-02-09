В рамках рабочей поездки в Приморский край Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции. В совещании в режиме видеоконференции приняли участие федеральные министерства и ведомства.

«В целом ситуация и на Дальнем Востоке, и в Приморье улучшается. В крае темп прироста заболевших составляет 0,5%. Это чуть выше, чем средние показатели по Дальневосточному федеральному округу (0,4%). Но это существенно ниже, чем те темпы прироста, которые фиксировались несколько месяцев назад. В то же самое время никаких оснований для того, чтобы расслабляться, нет. По-прежнему, к сожалению, продолжают люди и болеть, и умирать. За последние сутки в Приморье умерло шесть человек. Это больше, чем в другой дальневосточной территории. В регионе есть достаточное количество койко-мест (118% от норматива). Важно, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно: чтобы своевременно приходили по вызову автомобили скорой помощи, чтобы все желающие могли сделать прививку, сдать ПЦР-тест, оперативно получить его результаты, чтобы у всех пациентов была возможность пройти исследования с использованием компьютерных томографов», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

О ситуации в регионе доложила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. В регионе выявлено заболевание COVID-19 у 37,9 тыс. человек (выздоровели 29,6 тыс. человек, скончались 569 человек). На стационарном лечении находится 657 пациентов с установленным диагнозом. Загруженность коечного фонда составляет 43,1% (1 205 койко-мест из 2 797 развернутых). Койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, загружены на 10,66%. В резерве находятся 1 592 койко-места. На амбулаторном лечении находится 6 118 человек. В медицинских учреждениях края потребность в аппаратах ИВЛ отсутствует (обеспеченность – 118,67% от норматива). Время ожидания врача при вызове на дом пациентом с подозрением на COVID-19 составляет до восьми часов, при неотложных состояниях – в течение двух часов.

В Приморском крае находятся 28 компьютерных томографов (21 в государственных учреждениях, семь в частных), восемь КТ-центров. Время ожидания проведения КТ-исследования до двух дней в плановом порядке, в экстренном – день в день.

Лабораторные исследования проводятся на базе 19 лабораторий. Всего на наличие COVID-19 обследовано более 724,6 тыс. человек (38,2 тыс. на 100 тыс. населения). Показатель охвата тестированием за сутки составляет 148 человек на 100 тыс. населения. Тест-систем в наличии на 42,8 тыс. ПЦР-исследований.

Обсуждалось обеспеченность региона лекарственными средствами и препаратами. На поставку противовирусных препаратов региону было предоставлено более 110 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Из регионального бюджета на эти цели дополнительно было выделено 143 млн рублей. Поставки лекарств по госконтрактам осуществлены, лекарства поставлены в регион. В аптечной сети запас лекарственных препаратов находится в объёме двухнедельной потребности.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители Приморья должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий показал снижение нарушений противоэпидемиологического режима с 95% в мае-июне до 23% в декабре-январе.

Юрий Трутнев обратил особое внимание руководства региона на необходимость максимально возможного охвата населения вакцинированием. По информации региона, в край поступило 33,5 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции. Число пунктов вакцинации в крае увеличено до 48.

«Мы продолжаем эту работу: 5 февраля в последние районы края была завезена вакцина, сейчас там разворачивается работа. В среднем мы можем прививать до 1,5 тыс. населения в день, один пункт – до 50 человек. На сегодня более 15 тыс. человек уже провакцинировано – это половина доз от переданных ранее. Мы в плановом порядке до прихода следующей партии закончим вакцинацию и с приходом очередной, которую ожидаем в середине февраля, продолжим эту работу. Конечно, нужно наращивать темпы, за счет созданной системы в муниципалитетах планируем это сделать», – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев подчеркнул, что важно держать на контроле вопрос борьбы с эпидемией COVID-19 «Важно, что у региона есть необходимые средства для борьбы с болезнью и её профилактики. Надо продолжать ситуацию мониторить. Она может по-разному развиваться. В крае всегда должны быть в наличие необходимые медицинские средства и оборудование. Нужно, чтобы как можно больше людей могли вакцинироваться. Это важная профилактическая мера», – подвел итоги совещания вице-премьер.