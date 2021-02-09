В Хабаровском краевом театре юного зрителя в этом году отремонтируют зрительный зал. На эти цели по нацпроекту «Культура» из федерального и краевого бюджетов выделено почти 24 млн рублей. Начало работ запланировано на лето 2021 года, показы спектаклей на обновленной сцене театра пройдут уже осенью.

Как сообщили в министерстве культуры края, Хабаровский край попал в число 25 субъектов страны, которые получили средства на модернизацию учреждений культуры в рамках профильного нацпроекта.

В ТЮЗе этим летом обновят механизмы сцены и несущих конструкций для систем освещения, заменят планшет сцены с монтажом поворотного круга для перемещения декораций, напольное покрытие, зрительские кресла. Помимо сцены также будет модернизирована система светового оборудования. На эти цели из федерального бюджета учреждению дополнительно выделена субсидия в размере 7 млн рублей.

— В здании уже ранее проводился ремонт. Здесь капитально ремонтировали крышу, систему водоотведения. Рассчитываем, что следующим на очереди будет краевой музыкальный театр. Мы уже направили заявку в Министерство культуры РФ. Если ее одобрят, то в 2023-24 годах в музыкальном театре обновят фасад, зрительный зал, фойе на первом и втором этажах, — сообщила замминистра культуры края Марина Лоскутникова.

В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется ремонтом театра юного зрителя. В свою очередь артисты уже репетируют спектакль, премьера которого состоится осенью на обновленной сцене.

Отметим, хабаровский краевой театр юного зрителя – одно из любимых и популярных мест отдыха детей и родителей, молодежи. До пандемии в 2019 году артисты театра показали 306 спектаклей, которые посетили 33 тысячи зрителей. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году прошло только 120 показов для 8,5 тысяч зрителей.