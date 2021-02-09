Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи.

— Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты, — прокомментировал такое решение врио губернатора Михаил Дегтярев.

По информации налоговых органов, которые в рамках отраслевого проекта «Общественное питание» провели инвентаризацию объектов, осуществляющих деятельность в этой сфере, сейчас в крае 1 286 предприятий общепита. Годом ранее их насчитывалось около 1600.

По оперативным данным Хабаровскстата, оборот предприятий общественного питания по Хабаровскому краю в 2020 году составил 77% от уровня 2019 года. В абсолютных цифрах — снижение на 4,2 млрд рублей, с 19,506 млрд рублей в 2019 году до 15,270 млрд рублей в 2020 году.

— Среднее снижение товарооборота по отрасли – примерно 30%. Это позволяет «оставаться на плаву», оплачивая аренду, выделяя средства на заработную плату работников и т.д., но о прибыли при этом речи не идет, — прокомментировал состояние дел в отрасли заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и председатель правления краевой ассоциации рестораторов Андрей Веретенников.

Несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей.