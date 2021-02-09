Сервис результатов медицинских исследований запустили на краевом портале «Услуги 27». Чтобы увидеть свои данные, нужно авторизоваться на сайте, зайти в личный кабинет и просмотреть необходимую информацию в разделе «Медицинские исследования».
Сведения поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра края. В свою очередь, в этот центр данные приходят из региональных учреждений здравоохранения, где граждане проходят исследования. Результаты становятся доступны в течение 1-2 дней с момента готовности анализов в лаборатории.
— Думаем, сервис будет востребован у жителей края. Главный его плюс заключается в отсутствии необходимости посещения медицинской организации — всю нужную информацию можно получить за один клик на сайте. Также гражданам не нужно переживать, что сведения о результатах анализов станут доступны посторонним. Поскольку авторизация на портале «Услуги 27» идет через единую систему идентификации и аутентификации – ЕСИА, все данные в личном кабинете защищены от несанкционированного доступа, — отметили в министерстве информационных технологий и связи края.
Напомним, также на портале можно получить информацию о медицинских услугах, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования, и записаться к врачу.
Эта запись была опубликована 09.02.2021в 13:43. В рубриках: Общество.
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