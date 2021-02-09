В Советской Гавани и Ванино сложилась локальная ситуация с дефицитом топлива. Местным нефтетрейдерам не отгрузили закупленные ими на бирже партии, из-за чего возникли перебои с продажей бензина на автозаправках. Компании-продавцы бензина надеялись, что Комсомольский НПЗ, принадлежащий ПАО НК «Роснефть», поставит бензин в течение двух недель, как это происходило ранее, но сроки растянулись. Фактически же у компании по контракту есть 45 суток на отгрузку топлива с Комсомольского НПЗ, однако в текущей ситуации такой промежуток может усугубить проблему.

— С 21 января этого года изменилась схема реализации ПАО НК «Роснефть» мелкооптовых партий топлива с отгрузкой с Комсомольского НПЗ. Все топливо реализуется для нефтетрейдеров через биржу. В итоге графики обеспечения независимыми АЗС потребителей края топливом сбились. Похожая ситуация сложилась не только в Ванино и Советской Гавани, но и в других районах края. Мы сейчас занимаемся ее урегулированием. Из правительства края в адрес руководства ПАО НК «Роснефть» уже ушла телеграмма с просьбой ускорить поставки нашим компаниям бензина, ранее приобретенного на бирже, — рассказал и.о. председателя комитета Правительства края по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Что касается Советской Гавани и Ванино, то, как отметил Александр Чипизубов, вчера в эти районы было отгружено 60 тонн бензина АИ-92, что при нормальном потреблении составляет примерно двухсуточный запас. Но, с учетом ажиотажа, это количество может быстро закончиться. Поэтому сегодня вечером в районы уйдет еще 60 тонн АИ-95, а к четвергу еще 60 тонн АИ-92. Таким образом полученных 180 тонн должно хватить до конца недели. В дальнейшем власти региона рассчитывают получить положительное решение от ПАО НК «Роснефть» в части сокращения сроков отгрузки топлива.

На Хабаровском НПЗ, по информации его дирекции, за прошедшие сутки было выработано 1900 тонн бензина марки АИ-92. С ночи на всех 84 АЗС сети «ННК» в регионе были восполнены запасы топлива. Бензин как АИ-92, так и АИ-95 развезли не только по Хабаровску, но и по всем заправкам на междугородних трассах, а также в Комсомольск-на-Амуре.

Сегодня с утра специалисты комитета по развитию ТЭК отправились в очередной рейд по автозаправкам краевой столицы. Они удостоверятся в наличии топлива, а также проанализируют местные цены на ГСМ.