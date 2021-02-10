В Хабаровском крае продолжают снижаться темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю зарегистрирован 1731 новый случай. В течение января 2021 года произошло сокращение коечного фонда на 1700 мест, еще три медицинские организации вернулись к оказанию плановой медицинской помощи. Проведение прививочной кампании, а также дальнейшее снятие ограничений обсудили участники оперативного штаба по противодействию распространения COVID – 19 в регионе.

Cитуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе также стабилизировалась. Тенденция к снижению прослеживается во всех группах населения.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, за последние 9 недель среди взрослого населения не наблюдается превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

— Снижение темпов заболеваемости создает благоприятную ситуацию для продолжения проведения прививочной кампании по клещевому энцефалиту и против коронавирусной инфекции. Напомним, что промежуток между прививками должен составлять 1 месяц. Прошу глав муниципальных образований и медицинских работников взять ситуацию на контроль, особенно среди пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, — отметила Татьяна Зайцева.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в отдаленных районах края, было принято решение на авиарейсах сообщением с Аяном и Нельканом продолжить перевозку пассажиров только при наличии отрицательных тестов на COVID-19. При невозможности выполнения этого условия, жителям необходимо выдержать 14-дневную обсервацию.

В ходе заседания отмечалось, что в регионе продолжат снятие «антиковидных» ограничений. Речь в первую очередь идет о работе предприятий общественного питания и проведении зрелищно-развлекательных мероприятий.

При этом заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов озвучил условия для дальнейшей отмены ограничительных мероприятий.

— Если мы хотим быстрее снять маски, уменьшить социальную дистанцию, вернуться к нормальной жизни — нужно достичь отметки в 60% привитого населения против коронавирусной инфекции. Все условия для этого в регионе созданы: вакцина продолжает поступать. В начале февраля доставлено 2500 доз, их распределили по медицинским организациям. В течение месяца поступит еще 54 тысяч доз вакцины, — сказал Евгений Никонов.

Напомним, что в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504 койки, свободно — 337. Всего на лечении находятся 3903 человека. В том числе 1167 — стационарно, 2736 – амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 46452 случая COVID — 19, 42287 человек выздоровели.