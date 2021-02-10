Особенно востребованными из-за самоизоляции стали электронные сервисы. Об этом рассказала начальник отдела городского управления культуры Любовь Гриншпун в ходе заседания комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы, состоявшемся накануне.

Как сообщила спикер, в отличие от многих других городов страны, краевой столице удалось полностью сохранить у себя сеть муниципальных библиотек. На сегодняшний день во всех ее районах их действует 23 – от микрорайона Красная Речка до поселка Березовка. Число хабаровчан, любящих полистать страницы печатных изданий, по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне: без малого 116 тысяч книгочеев, а вот количество удаленных пользователей неуклонно растет.

«Если в 2017 году их насчитывалось 39,5 тысячи человек, в 2018-м — 41,6 тысячи, в 2019-м — 51,4 тысячи, то в 2020-м «штыков» в электронном читательском полку значительно прибыло – 63,8 человек. Наибольшее количество виртуальных читательских билетов горожане завели в период самоизоляции, введенной в Хабаровске из-за пандемии COVID-19», — рассказала Любовь Гриншпун.

Также она сообщила, что за последние 6 лет по программе «Информационный город» в Хабаровске удалось подключить к интернету все муниципальные библиотеки и оснастить их электронными читальными залами. Каждым из них одновременно может пользоваться дюжина читателей. Фонды двух библиотек уже полностью внесены в электронные каталоги. В них обеспечен широкий доступ к электронным изданиям. В остальных учреждениях эта кропотливая работа продолжается.

Как отметила Любовь Гриншпун, помимо выдачи книг, в сети городских библиотек регулярно проводятся различные мероприятия и выставки, в ходе которых горожане могут получить массу интересной и полезной информации, значительно расширить свой кругозор. Из-за коронавируса многие затеи приходится реализовывать в онлайн-формате, но своей привлекательности они от этого не теряют. Прямо сейчас в центральной городской библиотеке имени Петра Комарова проходит книжная выставка «Наука открывает тайны». Виртуально «прогуляться» по ней может каждый желающий, для этого лишь нужно зайти на официальный сайт администрации города Хабаровска. А заведующая социально-досуговым отделом этой библиотеки расскажет читателям о русских народных былинах и прочтет одну из них — «Илья Муромец и Идолище», да так, что заслушаешься. Со множеством ярких библиотечных событий (и не только) хабаровчане могут ознакомиться на странице городского управления культуры на официальном информационном портале мэрии.