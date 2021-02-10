Выставка «Герои нашего времени» открылась в ТРЦ «Броско Молл». Она посвящена медицинскому персоналу, который внес наибольший вклад в период пандемии коронавируса. На ней представлена 51 фотография медработников из 10 учреждений Хабаровска. На торжественной церемонии присутствовали врачи, медицинские сестры, фельдшеры, руководители правительства края.

— В марте прошлого года мы столкнулись с коронавирусной инфекцией. Работали в новых для нас условиях: помимо того, что нам нужно было мобилизовать наши знания и опыт, еще и физически пришлось обслуживать людей в средствах индивидуальной защиты. Действовали по методическим рекомендациям, которые выходили часто: примерно раз в 2 недели. Нужно было оперативно получать информацию и эффективно лечить пациентов, — вспоминает прошлый год Роман Янченко, заведующий инфекционного отделения городской клинической больницы №11.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией внесли как медицинские сотрудники, так и неравнодушные жители Хабаровского края, волонтеры.

— Более 6000 медработников каждый день трудились на благо здоровья жителей края. Огромное количество студентов, ординаторов, преподавателей ДВГМУ, медицинского колледжа и волонтеров, которые также по доброй воле выходили в поликлиники и больницы. Они помогали измерять температуру, принимали звонки в колл-центрах, кто-то на личном транспорте возил терапевтов на вызовы. Совместными усилиями мы добились снижения заболеваемости. Лишь благодаря вакцинации эпидемиологическая обстановка начала улучшаться. Благодарим наших врачей и волонтеров за самоотверженную работу, — прокомментировал Евгений Никонов.

Организаторами выставки выступили министерство здравоохранения Хабаровского края и городская администрация. Автор фотографий — Дмитрий Перегудов, главный специалист управления делами администрации города Хабаровска. Выставка в торговом центре продлится до конца февраля.