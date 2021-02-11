В министерство инвестиционного развития и предпринимательства края с 10 февраля по 10 апреля 2021 года будут принимать заявки на участие в конкурсе «Предприниматель года». Краевой конкурс проводится ежегодно. Лучших определят среди малых средних предприятий края.

— Первые заявки уже поступили от представителей строительного сектора края. А дальнейший ход конкурса, в том числе конкретное количество и содержание номинаций, будет зависеть от активности участников, — отметил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Конкурсная комиссия определит лучших в отраслевых номинациях (сельское хозяйство, лесная, рыбная отрасль, строительство, промышленность, общественное питание, торговля, общественный транспорт, сфера услуг и другие), а также в специальных номинациях: «За вклад в развитие муниципального района», «Успешный старт», «Молодой предприниматель», «Народный предприниматель».

По итогам победителям и лауреатам присваиваются звания: «Компания года» или «Предприниматель года», а также вручаются памятные знаки и дипломы.

Оценивают участников не только по итогам экономической деятельности, но и с точки зрения деловой и социальной активности.

— Любой предприниматель заинтересован в узнаваемости, которую дает победа в конкурсе – тогда клиенты лояльнее и к нему, и к его бизнесу. Но не менее важно иметь хорошую репутацию и на рынке труда, чтобы доверие проявляли собственные сотрудники и соискатели. И как раз на работу в этом направлении участников конкурса нацеливают такие показатели как обучение и дополнительные социальные гарантии работникам, участие в социальных программах, благотворительной деятельности, — отмечает генеральный директор исполнительной дирекции «Союза работодателей края» Милана Распутина.

Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 10 апреля 2021 года. Полная информация о конкурсе размещена на портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края.