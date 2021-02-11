За январь 2021 года ВТБ выдал дальневосточникам автокредитов на сумму 73,7 млн рублей, что в 2,7 раза превышает результаты января 2020 года. Ключевым фактором роста спроса стала программа господдержки, доля которой в общих продажах автокредитов на Дальнем Востоке в январе превысила 60%. Рекордный рост показателей обеспечил повышенный для жителей ДФО дисконт, предусмотренный программой – 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.
«Решение о продлении условий госсубсидирования по автокредитованию на 2021 год обеспечило всплеск спроса: на Дальнем Востоке он оказался почти в три раза выше, чем в среднем по стране, благодаря особой скидке. В текущем году в программу заложены расширенные лимиты по стоимости транспортного средства и дополнительные льготы для социальных категорий граждан, что важно с учетом потенциального роста цен на автомобили», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
Средний размер автокредита в январе 2021 года в ДФО вырос в сравнении с прошлым январем на 6% и составил 997 тыс. рублей. Самые востребованные марки у дальневосточных клиентов ВТБ — Hyundai и KIA.
За январь 2021 года ВТБ в целом по стране выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Доля программы господдержки в общих продажах января превысила 40%.
ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.
Эта запись была опубликована 11.02.2021в 11:41. В рубриках: Общество.
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