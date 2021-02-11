За январь 2021 года ВТБ выдал дальневосточникам автокредитов на сумму 73,7 млн рублей, что в 2,7 раза превышает результаты января 2020 года. Ключевым фактором роста спроса стала программа господдержки, доля которой в общих продажах автокредитов на Дальнем Востоке в январе превысила 60%. Рекордный рост показателей обеспечил повышенный для жителей ДФО дисконт, предусмотренный программой – 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

«Решение о продлении условий госсубсидирования по автокредитованию на 2021 год обеспечило всплеск спроса: на Дальнем Востоке он оказался почти в три раза выше, чем в среднем по стране, благодаря особой скидке. В текущем году в программу заложены расширенные лимиты по стоимости транспортного средства и дополнительные льготы для социальных категорий граждан, что важно с учетом потенциального роста цен на автомобили», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

Средний размер автокредита в январе 2021 года в ДФО вырос в сравнении с прошлым январем на 6% и составил 997 тыс. рублей. Самые востребованные марки у дальневосточных клиентов ВТБ — Hyundai и KIA.

За январь 2021 года ВТБ в целом по стране выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Доля программы господдержки в общих продажах января превысила 40%.

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.