173 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 272 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 118

Комсомольск — 4

Комсомольский район — 5

Хабаровский район — 9

Советско-Гаванский район — 5

Верхнебуреинский район — 1

имени Лазо район — 6

Охотский район — 3

Ванинский район — 11

Бикинский район — 1

Солнечный район — 8

Николаевский район — 1

имени П.Осипенко район — 2

Нанайский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504 койки. Свободно 537. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3678 человек. В том числе 967 — стационарно, 2711- амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46803 случая Covid-19. 42860 человек выздоровели.