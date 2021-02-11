173 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 272 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 118
Комсомольск — 4
Комсомольский район — 5
Хабаровский район — 9
Советско-Гаванский район — 5
Верхнебуреинский район — 1
имени Лазо район — 6
Охотский район — 3
Ванинский район — 11
Бикинский район — 1
Солнечный район — 8
Николаевский район — 1
имени П.Осипенко район — 2
Нанайский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1504 койки. Свободно 537. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3678 человек. В том числе 967 — стационарно, 2711- амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46803 случая Covid-19. 42860 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 11.02.2021в 13:22. В рубриках: Медицина.
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