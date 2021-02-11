На заправки Советской Гавани и Ванино, где с прошлой недели возникла локальная ситуация с дефицитом топлива, доставлен бензин. Местная компания ООО «АЗС-Трансбункер» получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95. Топливом были заправлены 1 АЗС в Советской Гавани и еще 2 – в Ванино.

— Сейчас на станции Токи стоит цистерна с 60 тоннами бензина АИ-92. С Комсомольского НПЗ дополнительно отгружается вагон с еще 60 тоннами бензина. На ближайшее время этого объема должно хватить. Но мы также ждем дополнительных отгрузок, — сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

В Советской Гавани и Ванино работает еще одна сеть автозаправок – ИП «Марченко». Для нее на сортировочной станции Комсомольска-на-Амуре ожидают отправки два вагона с бензином, которые привезут 120 тонн АИ-92. У этой сети четыре собственных бензоколонки. Пока бензин отпускают лишь на АЗС в Ванино, но только по договорам. Сейчас краевые власти помогают ускорить отправку этой партии бензина, которая дополнительно перекроет нехватку топлива.

Отметим, что сейчас ситуация с дефицитом бензина, произошедшего из-за плановых работ на Хабаровском НПЗ, в целом стабилизировалась. Нефтезавод работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы. Так, за прошедшие сутки предприятие произвело 654 тонны марки АИ-92 и 800 тонн АИ-95. В Хабаровск также пришли 1440 тонн бензина, отгруженных с заводов Сибири, еще 1140 тонн находятся в пути. Объемы нефтескладов заполнены с запасом. Вся сеть из 84 заправок «ННК» в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо на ней продают без ограничений.