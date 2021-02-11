Сегодня тяжелая техника снесла нежилые трухлявые постройки на улице Запарина. Новое учреждение дошкольного образования на 190 мест планируется возвести вместо расселенных муниципалитетом ветхих домов №№ 101, 103, 105, 107. Для выполнения этой задачи мэрия в минувшем году расторгла договор с недобросовестным китайским инвестором, который за восемь лет аренды так и не приступил к его освоению. Согласно договору, он должен был возвести на этой земле многоквартирные дома, но высотки так и не появились, а деревянные руины, стоявшие здесь долгие годы, рабочие снесли сегодня.

«В администрацию Хабаровска постоянно поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Люди сообщали, что наиболее сохранившиеся из зданий облюбовали маргиналы, которые развели в них полную антисанитарию и устроили свалку. Остальные дома неоднократно горели, что также вызывало обеспокоенность у горожан. В связи с этим было принято решение полностью руинировать постройки», — рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Иван Стицкий.

Отметим, что в бюджете города уже предусмотрены средства на новый детский сад. В 2021 году должно начаться проектирование объекта, в 2022 намечено завершить работу с документацией и пройти Госэспертизу, а в 2023 — приступить к строительству.