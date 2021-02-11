Ситуацию с сезонными инфекционными заболеваниями прокомментировали в горздраве. Как рассказала консультант отдела городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, ни одного случая заражения гриппом в краевой столице не отмечено, а уровень заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией по городу ниже эпидпорога на 2,3%. В общей сложности за период с 1 по 7 февраля за помощью к врачам с симптомами ОРВИ обратилось 5010 горожан.

«Среди них 3477 детей в возрасте от 0 до 14 лет и 1533 взрослых. Госпитализированы 14 пациентов, из которых 7 – несовершеннолетние, а из 7 взрослых — двое возрастной категории 65+. Случаев тяжелого течения заболевания нет», — сообщила Екатерина Царева.

Вместе с тем ситуация с внебольничной пневмонией в краевом центре продолжает оставаться напряженной. По словам Екатерины Царевой, с начала текущего года ею заболели 4440 хабаровчан. Для сравнения: с января по май 2020 года в Хабаровске было зарегистрировано 3610 случаев этой болезни.

«За период с 1 по 7 февраля в городе диагноз «внебольничная пневмония» был поставлен 681 жителю. При этом по сравнению с двумя предыдущими неделями медики отмечают рост числа пациентов возрастной категории 65+ (303 человека). На лечении находятся 49 заболевших в возрасте от 0 до 17 лет, 72 больных от 18 до 39-ти, 257 – от 40 до 64 лет», — отметила спикер.

Доктора призывают жителей города и гостей краевой столицы к строжайшему соблюдению всех противоэпидемических мер и норм личной гигиены во избежание заражения всеми этими инфекционными заболеваниями и COVID-19. Они настоятельно рекомендуют всем не нарушать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки санитайзерами, не прикасаться к лицу и, по возможности избегать мест массового скопления людей.