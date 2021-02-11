Вопросы взаимодействия бизнеса и налоговых органов обсудили представители краевого УФНС и делового сообщества региона. Как было отмечено в ходе встречи, из-за обширности и сложности налогового законодательства у предпринимателей постоянно возникают вопросы по заполнению деклараций и начислению налогов. Отсюда и возникает необходимость в разъяснениях со стороны фискальных органов.

— Сегодня мы обсудим те вопросы, которые чаще всего поступают от предпринимателей в адрес ЦОУ «Мой бизнес» и правительства края: как избежать выездной налоговой проверки, как работать с НДС в рамках закона и как сделать белую зарплату выгодной работодателю, — обозначил темы встречи руководитель УФНС РФ по краю Сергей Ефремов.

По его словам, часто разногласия происходят из-за невнимательного изучения или неверного толкования норм налогового законодательства. Сама система фискального контроля многоступенчатая и предполагает контрольно-аналитическую работу на всех этапах. К таким мерам, как выездные проверки при незначительных нарушениях не прибегают, а нарушителю всегда дают возможность исправить ошибки. Количество выездных проверок постоянно снижается: если в 2017 году их было 108, то в 2020 году — 70.

При этом эффект от контрольно-аналитической работы ведомства ощутимый: в 2019 году после уточнения налоговых деклараций в бюджет дополнительно поступило 842 млн рублей, в 2020 году — 873 млн рублей.

По мнению представителей компаний, которые являются крупнейшими налогоплательщиками края, в неформальной обстановке намного удобнее получать разъяснения по поводу сложных моментов налогового администрирования. Дело в том, что комментариев в справочно-поисковых системах дается крайне много, и разобраться самостоятельно довольно затруднительно. Поэтому такие просветительские семинары очень помогают бизнесу.

— Налоги и сама система администрирования должны обеспечивать баланс интересов власти, предпринимателей и общества. Эта тема очень чувствительная и важная в контексте той серьезной работы, которую правительство края проводит для снижения административного давления на бизнес. При этом надо понимать, что деятельность контрольно-надзорных органов исключить нельзя, но можно и нужно оптимизировать. Подобные встречи укрепляют доверие бизнеса к институтам власти, — подчеркнул заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.