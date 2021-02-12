В 2020 году в краевой столице смонтировали 9,2 километра новых линий наружного освещения. Как рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, работа по установке световых опор велась за счет средств местного бюджета (более 11 миллионов рублей) и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Так, в прошлом году 297 метров уличного освещения появилось на участке от дома 44 по улице Партизанской до улицы Краснознаменной. На улице Индустриальной фонари загорелись на участке протяженностью в 708 метров от улицы Краснореченской до Павла Морозова. На Космической стало ярче на отрезке в 370 метров от дома №13 до гимназии №1. В частном секторе на улицах Обозной и Николаевской обустроили современное уличное освещение на участках протяженностью в 396 и 1240 метров. Также свет зажегся во внутриквартальном проезде вдоль домов №№ 2,4,6 по улице Шеронова, на улице Знаменщикова от Советской до переулка Свободного. 1524 метров линий наружного освещения смонтировали от площадки «Авангард» до улицы Новой. Светлее стало на улице Лазо от дома №51 до улицы Большой. В ближайшее время светильники включатся на дороге от ЖК «Восточный» до улицы Карла Маркса. Это случится, как только сети будут переданы на баланс МУП «Горсвет».

В городском профильном управлении отметили, что в 2021-м монтаж уличного освещения будет продолжен. В работе уже находятся четыре участка на сумму порядка 7,8 миллионов рублей. По этим объектам пока ведутся согласования с собственниками подземных инженерных коммуникаций. После подготовки всей разрешительной документации состоится аукцион, на котором определят подрядчика, который проведет все работы по монтажу световых опор.