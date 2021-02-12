Занятия по правильной сортировке твердых коммунальных отходов, лекции и экологические выставки проходят в образовательных учреждениях краевой столицы. Как рассказала ведущий специалист МАУ «Центр развития образования» Людмила Кандаурова, сегодня сортировкой ТКО занимаются практически все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Контейнеры для сбора пластиковых бутылок уже установили на территориях многих из них. К примеру, пластиковой тарой накопители успешно заполняют учащиеся школ №№ 1, 77, 80. Вывоз содержимого осуществляется предприятиями — переработчиками вторсырья по заявкам общеобразовательных учреждений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Большой популярностью у детей пользуется городская акция «Добрые крышечки»: за прошлый учебный год ими собрано более 140 килограммов цветных колпачков, а с начала 2021-го ребята сдали в пункты приема уже порядка 100 килограммов.

Живой отклик юных хабаровчан нашла и акция по сбору использованных батареек. Ее организации уделяется большое внимание, так как нерабочие элементы питания особо опасны для окружающей среды и должны храниться при определенных условиях. Утилизацию этого вида отходов производят в Новосибирске. Пока договоры по вывозу и переработке со специализированным заводом заключили лицей «Ритм», гимназия №3 и экологический центр «Косатка», однако в ближайшее время еще несколько учреждений намерены включиться в эту деятельность.

«Очень важно еще в раннем возрасте сформировать у детсадовцев и школьников правильные привычки по обращению с твердыми коммунальными отходами. У ребят должно быть понимание, что часть вторсырья может быть переработана и использована для выпуска полезных вещей. С помощью разнообразных программ мы формируем у детей понимание того, что сортировка не только дает вторую жизнь отходам, но и делает этот мир чище», — поделилась Людмила Кандаурова.

Городские власти уделяют большое внимание формированию у подрастающего поколения привычки к раздельному сбору ТБО: проводятся игры, лекции и мастер-классы. К примеру, в экологическом центре «Косатка» на регулярной основе ведутся интерактивные занятия и уроки по этой тематике, выставки поделок из использованных материалов, дефиле в экостиле и другие мероприятия, направленные на экологическое просвещение детей.

Напомним, что в прошлом году при поддержке администрации Хабаровска на территории ТЦ «ЭкоДом» заработала станция приема вторсырья «Поляна». Павильон предназначен для сортировки 12 наименований вторсырья: стекла, макулатуры, алюминия, жести, батареек, электронного лома, нескольких видов пластика. Конструкция выполнена из морского контейнера с отверстиями под каждый вид отходов. Также раздельный сбор мусора активно внедряется на жилмассивах города. На контейнерных площадках все чаще появляются накопители для сбора пластика и макулатуры.

Дорожную карту по развитию раздельного накопления твердых коммунальных отходов в краевой столице утвердил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Мероприятия, включенные в нее на 2021 год, направлены на формирование экологической культуры в области обращения с ТКО, экологическое воспитание, образование, просвещение населения и поддержку общественных инициатив в этой области.