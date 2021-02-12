Накануне в Хабаровске прошел новый совместный рейд сотрудников комитета по управлению Железнодорожным районом города с судебными приставами и налоговой инспекцией. Его целью было взыскание имущественных налогов с физических лиц по месту проживания должников, снижение недоимки по налоговым платежам в территориальный и городской бюджеты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Участники рейда навестили пятерых неплательщиков и выяснили, что у четверых из них нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание в счет погашения суммы налоговой задолженности. А вот у пятого горожанина, уклоняющегося от уплаты 176 тысяч рублей транспортного налога, судебный пристав-исполнитель арестовал грузовик «Mitsubishi Canter» 1989 года выпуска. Его стоимость по предварительной оценке составила 100 тысяч рублей.

Как отметили в комитете по управлению Железнодорожным районом города, с начала 2021 года его сотрудниками проведено уже 3 таких совместных рейда, в ходе которых было проверено 19 должников. В результате этих мероприятий в региональный и муниципальный бюджеты возмещена недоимка в размере 180,1 тысячи рублей.

Напомним, что наличие задолженности влечет за собой начисление пени, назначение налоговыми органами требований, обращения в суд, возбуждение исполнительного производства, наложение ареста на имущество должника и ограничение выезда за пределы России. Избежать всех этих весьма неприятных ситуаций поможет своевременная уплата налогов.