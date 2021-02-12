Собственники квартир в Хабаровском крае все чаще стали голосовать за проведение энергоэффективного капитального ремонта своих домов. При таком ремонте конструктивы и внутридомовые инженерные системы обновляют с использованием современных энергосберегающих технологий и материалов. В результате сокращается и потребление коммунальных ресурсов, и плата жильцов за них, а условия проживания становятся гораздо лучше. О подробностях такого ремонта рассказали в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

— Количество домов, по которым проводится энергоэффективный капремонт, в крае увеличивается. К примеру, в 2020 году количество энергоэффективных фасадов составило почти половину из 38 установленных таких конструктивов. Самым популярным видом энергоэффективного капремонта остается замена лифтов. В прошлом году лифты были установлены в 147 многоэтажках. Всего с 2014 года в регионе заменили 1700 лифтов в 570 домах, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новые лифты сегодня оборудованы частотными преобразователями привода дверей кабины. Эти устройства позволяют экономить электроэнергию в местах общего пользования. Другая область применения энергоремонта – починка фасадов. Так, в панельных домах межпанельные швы утепляют по технологии «Теплый шов», «Теплый шов+» и «Плотный шов». Торцевые стены, которые больше подвержены промерзанию, «зашивают» навесными фасадными системами с вентилируемым воздушным зазором. Экономия расхода теплоэнергии после таких работ на доме может быть до 20%.

— Капитальный ремонт фасада с утеплением швов и торцевых стен отлично справляется с задачей энергосбережения. Но самым эффективным, с точки зрения экономии средств, является установка в доме автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), которые регулируют подачу тепла в домах в зависимости от температуры наружного воздуха. Все это можно сделать в рамках капремонта. Для этого собственникам необходимо принять такое решение на общем собрании, — уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что по капремонту можно провести только масштабные работы. С их перечнем работ можно ознакомиться в региональном фонде капремонта. Всего же с 2014 года по программе капремонта в регионе было отремонтировано 2377 домов. Жилищные условия смогли улучшить более 540 тысяч граждан. В 2020 году ремонты проведены в 734 домах на сумму 1,8 млрд рублей. По темпам выполнения программы регион вошел в число лучших в ДФО.