В современной государственной образовательной организации на первый план постепенно выходит воспитательный аспект, где немаловажное место в этой среде занимает организация досуга в пределах школьной территории на выходные дни, в субботу и воскресенье, а также и в праздники, всецело используя систему дополнительного образования в интеграции с основным общим образованием.

Поэтому, важно создать бесплатные площадки для тех занятий, тематика которых пользуется интересом, а главное, спросом, как у детей, так и у их родителей.

Педагогические наблюдения, их имеют право проводить работники образовательной организации, имеющие высшее педагогическое образование и многолетний опыт работы с людьми, сегодня дают нам неутешительную статистику и, улучшения которой мы в ближайшие годы даже за линией горизонта, увы, не увидим.

Рассмотрим, как исходный вариант, максимально сегодня заполняемый на 36 человек учебный класс средней школы, для примера, наиболее уязвимый шестой. Из них, 28 человек обладают слабой памятью, а значит, и нет требуемой концентрации внимания. У детей развита потребность постоянной кратковременной смены мозговой деятельности, зачастую на противоположную тематику, что в психиатрии классифицируется как биполярное расстройство, с чем и сталкиваются педагогические работники образовательной организации в её начальной стадии, зародыше. Как итог, длительность урока с 45 минут стал 35. Получается, только восемь человек могут нормально освоить образовательную программу! Считайте процент, господа!

В самый раз вспомнить роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» и, принять соответствующие меры, иначе поздно будет читать роман Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы», так как появятся «современные бесы», до сих пор невиданные, с незначительными психиатрическими компонентами, что и наблюдаем в украинском образовании по учебникам венгерского еврея американского происхождения Джорджа Сороса.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68 в системе школьного дополнительного образования не первый год использует оригинальную площадку на базе кабинета № 3, школьные мастерские, предмет технология.

Летом 2017 года здесь начал свою работу школьный проект «Творческий универсально-технологический центр», если кратко, используя аббревиатуру, получится «ТУТ Ц», можно сказать и так, тут цель. Ваша цель, дети!

Тематика занятий для детей школы разнообразная до разнообразия, где один педагогический работник, имея в своём арсенале обширные знания, умения, навыки, компетенции и жизненный опыт успевает на небольшой площадке организовать учебно-воспитательный процесс, если того требуется, то и одновременно. Шахматы, настольный теннис, бильярд, радиоуправляемый авиамоделизм. Особым спросом пользуются выпиливание лобзиком, токарные станки, паяние, живопись, журналистика, история, литература. Иногда, как мастер-класс, скрипка и аккордеон, и, так далее.

В чём суть? Ребёнок шестого класса приходит на шахматы, играет на интерес две или три быстрые партии, «пятиминутки», можно «пулю» за одну минуту, формируется умение быстро принимать правильное решение на выполнение действия. Потом берёт ракетки и вот он уже, играя в настольный теннис, принимает решение на быстрое выполнение действия, удар по шарику, далее, бильярд, выпиливание лобзиком, опять шахматы, после чего токарные станки, паяние. Настоящий мозговой круговорот в мастерской! Попробуйте повторить!

У ребёнка идёт постоянная смена мозговой деятельности. И, в конце концов, его мозг приходит к выводу, пройдя горечь поражений, что необходимо совершенствовать один интересный компонент его деятельности. Например, токарное дело. А это уже первые шаги к развитию такого важного в образовании качества, как концентрация внимания! И за горизонтом уже видна так требуемая для ребёнка, память! Как вывод, учёба пойдёт нормально по всем предметам обучения. Главное, задеть мозг правильной мыслью.

И, как же без соревновательного процесса! Чаще всего проходят шахматные турниры. Регулярно каждую субботу на занятиях с 9 до 13 часов проходят примерно 50 человек, постоянные клиенты. Если брать статистику, хотя бы раз в месяц забежать на огонёк, сгонять партейку на перемене, то набирается в районе 150 человек, при общем количестве детей в школе в 1800 человек с проектной загрузкой 800 человек.

Первый годовой шахматный турнир «Шахматный листопад» для детей 5-11 классов выиграл Гречихо Сергей из 9-Г класса, в начальной школе победу праздновал Ли Даниил из 2-А класса.

Но, особой популярностью пользуются предновогодние шахматные турниры!

Среди девочек с 1 по 4 классы проводился турнир «Новогодняя пешка», победила Коваленко Анастасия из 3-Б класса, с 5 по 8 классы «Новогодняя ладья», победитель Коваленко Снежана из 8-Б класса, а вот престижный приз «Новогодняя королева» достался Силкиной Виктории из 9-В класса.

Среди мальчиков первых классов турнир «Новогодний слон» выиграл Смашной Ярослав из 1-В класса, со 2 по 4 классы «Новогодний конь» — это Ли Даниил из 2-А класса, с 5 по 8 классы новогодними ферзями стали одноклассники Конкин Денис и Рыскин Марк из 8-А класса, а вот приз «Новогодний король» среди 9-11 классов взял Гречихо Сергей из 9-Г класса.

Общешкольный шахматный турнир «Акварельная зима» с 1 по 8 классы проводился по швейцарской системе в один день, 30 января 2021 года. Среди мальчиков два победителя, Марунов Владимир из 1-А класса и Конкин Денис из 8-А класса, на втором месте Смашной Ярослав из 1-В класса, третье место досталось нескольким участникам. Это Павловский Георгий (2-Е), Селиванов Александр (1-Б), и, братья Камчатные, Артём (3-А) и Алексей (7-А). Среди девочек призовую тройку закрыли сёстры Коваленко, первое место Анастасия (3-Б), второе у Виктории (4-Д) и третье у Снежаны (8-Б). Также третье место заняла и Слухай Софья (6-Д).

В дни проведения военно-патриотического месячника проходит шахматный турнир «Патриот России» для детей 1-8 классов. Ситуация сложная, претендентов на победу восемь человек! Пока без поражений идёт Камчатный Артём (3-А). По одному поражению и семерых участников. Финал пройдёт 20 февраля 2021 года.

В продолжение шахматной темы, проектная деятельность, то дети на токарных станках самостоятельно изготавливают шахматы, например, индивидуальный итоговый творческий проект «Шахматы для школы» у Мокшина Арсения (8-Г).

Вторым по популярности считается предновогодний конкурс профессий среди детей 5-9 классов: токарь, столяр, слесарь, радиомонтажник, электромонтажник, авиамоделист. Также художник-оформитель, чертёжник, ещё выпиливание лобзиком, выжигание по дереву.

Лучший токарь – Мокшин Арсений (8-Г) и Завалюева Елена (8-Г). Призовые места взяли Камчатный Алексей (7-А) и Наконечный Роман (7-Б).

А вот мальчики 7-Г класса полностью забрали все призы в разделе, связанного с электрическим током.

Лучший радиомонтажник – Грищенков Виктор. Лучший электромонтажник Лашин Владислав. В призах Оконечников Доминик и Лавринайтис Олег.

Лучший авиамоделист – Гундоров Кирилл (9-В). На втором месте Носов Александр (5-А), на третьем Бобырь Даниил (5-Б).

Лучший столяр – Лашин Владислав (7-Г).

Лучший слесарь – Лавринайтис Олег (7-Г).

Лучший художник-оформитель – Завалюева Елена (8-Г).

Турнир по настольному теннису выиграл Гречихо Сергей из 9-Г класса.

В этом году впервые проводился новый турнир «Волшебный лобзик», выпиливание ручным лобзиком изделий из фанеры 4 мм. Дети 5-9 классов соревновались в выпиливании на скорость и качество символа 2021 года, а это Бык. Среди мальчиков победил Лебедев Семён из 6-В класса. Лучшей среди команд стали мальчики 6-В класса в составе Лебедев Семён, Баловнев Андрей, Горохов Вячеслав и Гуцалюк Роман. На втором месте команда 9-Д класса, на третьем команда 5-А класса. Среди девочек победу разделили одноклассницы Астахова Анастасия и Смелова Евгения из 9-Д класса. Командные соревнования выиграли девочки 9-Д класса в составе Астахова Анастасия, Камышанская Анастасия, Костырко Юлия и Смелова Евгения. На втором месте девочки 5-А класса, на третьем – 6-А класса.

В ближайшей перспективе для 5-9 классов соревнования среди молодых школьных журналистов «Свежий взгляд», где в задании будут репортажи о школьных шахматистах, авиамоделистах, теннисистах, токарях и так далее. Ещё конкурс фотографов в чёрно-белом формате «Чёрно-белая тень». Думаю, что здесь вне конкуренции будут дети 9-Д класса Калягин Артём, Захаров Богдан, Козловский Артём, Камышанская Анастасия, Костырко Юлия, Смелова Евгения, Астахова Анастасия, Филатов Андрей и другие. Хотя, «слепой сказал, посмотрим».

На свои первые, в апреле, старты выйдут и школьные авиамоделисты.

Если смотреть статистику этой отдельно взятой школьной площадки, то здесь интересы пересекаются почти у 200 человек от 1 по 11 классы.

Помните, во времена СССР, общество равных возможностей, были социалистические соревнования везде и во всём, постоянное сравнение людей между собой, да, была типичная конкуренция капитализма в обществе равных. Сегодня, когда мы живём в обществе разных возможностей, капитализме, как то боимся проводить сравнения между людьми, особенно между детьми. А надо. Тормозим мозговую деятельность, особенно у детей.

Держать детскую мозговую деятельность в постоянном соревновательном процессе между сверстниками, в конкурентной борьбе и есть ближайший путь к развитию памяти и концентрации внимания. Состояние здоровья не имеет никакого значения, мозг должен работать. И его надо задеть правильной мыслью.

Если дети и их родители будут придерживаться правила, что учитель всегда прав, только тогда у детей всё будет хорошо, учитель обязательно научит. Будем вам и память, и концентрация внимания.

А это и есть главный итог школьного выходного досуга.

К этому стремится хабаровская государственная образовательная организация школа № 68.

13 февраля 2021 года.

Сергей Роща