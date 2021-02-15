Мэр краевой столицы Сергей Кравчук дал поручение главам комитетов по управлению районами начать подготовку к проводам зимы. Масленичные гуляния намечены на 13 марта. Об этом градоначальник заявил сегодня на традиционном еженедельном совещании с руководителями структурных подразделений мэрии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Многие хабаровчане спрашивают меня о том, будет ли город отмечать Масленицу в этом году. Люди ждут этого праздника, и, думаю, его следует провести с учетом всех противоэпидемических мер: с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Нужно будет позаботиться об обязательной термометрии и санитайзерах для обработки рук. Ситуация с COVID-19 у нас стабилизировалась — коэффициент распространения заболевания в городе составляет 0,8, а значит, проведение гуляний на открытом воздухе возможно с учетом всех требований Роспотребнадзора», — сказал Сергей Кравчук.

О точном времени праздника и местах расположения площадок, на которых развернутся гуляния, будет сообщено дополнительно.

Напомним, что каждый год Хабаровск отмечает Масленицу весело и широко. В 2020-м году около 30 тысяч горожан зажгли на проводах зимы. Многие – целыми семьями. Сам мэр краевого центра Сергей Кравчук побывал тогда на празднике в Индустриальном районе на базе отдыха «Дельфин».