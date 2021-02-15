А жилищникам наказано с начала снегопада поставить «в ружье» армию дворников и быть готовыми оперативно очистить хабаровские кровли от сосулек. Эти задачи градоначальник поставил сегодня в ходе еженедельного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений мэрии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отметил мэр краевой столицы, МЧС уже распространило предупреждение о том, что 16-17 февраля в Хабаровском крае и его столице ожидается сильный снегопад, метель и ветер, порывы которого будут достигать 18-35 метров в секунду. Возможно образование снежного наката и заносов.

«В связи с потенциальным возникновением всех этих неблагоприятных погодных явлений городскому управлению дорог и внешнего благоустройства необходимо вместе с МУПами, занимающимися снегоуборкой на хабаровских трассах, проверить всю технику и заранее спланировать работу механизированных колонн, подготовить необходимые запасы противогололедных средств. Очистку улиц нужно начинать вместе со снегопадом и не прекращать до его окончания. И после него – продолжить до полной ликвидации последствий. Это касается и городского управления ЖКХ: проведите работу с управляющими кампаниями, чтобы все дворники своевременно вышли на расчистку дворовых территорий. Тротуары, лестницы, входы в подъезды – все должно быть почищено и посыпано вовремя», — распорядился Сергей Кравчук.

Также он отметил, что после окончания циклона возможно потепление, а значит, на крышах городских многоэтажек появятся сосульки, падение которых может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

«Как только снегопад пройдет, сразу приступаем к очистке кровель, особенно скатных. На минувших выходных в городе была оттепель, и первые сосульки на них уже появились. Дожидаться, пока они начнут падать людям на голову, недопустимо», — сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что в Хабаровске в бой со снежными шапками на крышах и свисающими с них сосульками жилищники ежегодно вступают с первыми признаками весны. Чтобы не попасть под ледовую бомбардировку (если крышу еще не успели очистить), горожанам рекомендуется не приближаться к стенам зданий, не парковать вблизи них личные автомобили и с осторожностью выходить из подъездов.