Представители администрации Хабаровска и регионального правительства ознакомились с бытом новоселов. Новые «квадраты» они получили благодаря краевой адресной программе расселения жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Семья Ларисы Егоровой неделю назад переехала из барака на Истомина в трехкомнатную «сталинку» на улице Бойко-Павлова, 6 и теперь строит планы по ремонту квартиры.

«Это жилье мы выбирали сами — администрация города дала нам такую возможность, так как квартира в аварийном доме была у нас в собственности. Мы воспользовались шансом заключить договор мены, чтобы получить большую площадь».

А другие переселенцы – семья Елены Мищенко — уже начали наводить «косметику» по своему вкусу в квартире на улице Гамарника, 80. В старом бараке эти хабаровчане прожили более 30 лет.

«Тот дом строился как временное жилье для геологов, но сейчас он разрушается. Мэрия предоставила нам эту квартиру, куда мы въедем после ремонта, в апреле».

Как сообщил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин, по адресной программе в Хабаровске будет ликвидировано 85 ветхих домов. До конца 2022 года весь аварийный жилфонд планируется расселить. В краевом центре это порядка 19 тысяч квадратных метров, из которых более 14 тысяч «квадратов» будет построено в районе улицы Аэродромной.

«В этом году начнется строительство домов близ улицы Аэродромной. Помещения в них будут предоставлены гражданам, ныне проживающим в аварийных постройках, — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов. — Участок под застройку городом выделен, идет работа по проектированию инженерных сетей и домов. Высотки будут сданы в 2022 году».

Также представители муниципалитета и краевых властей побывали на улице Данчука, 9. Здесь стоит уже расселенный барак, 8 квартир в котором были муниципальными. Мэрия предоставила его жильцам новые благоустроенные помещения. Аварийный дом летом будет снесен, а на его месте появится детская площадка или сквер – окончательное решение об устройстве этой территории примут жители близлежащих многоэтажек.

Напомним, что высотки для расселения жильцов хабаровских аварийных бараков региональное правительство и муниципалитет построят «в складчину». Соответствующее соглашение уже подписано. Согласно ему, возведение домов краевое правительство берет на себя, а вкладом городских властей в общее дело стал земельный участок под застройку и обеспечение территории необходимой инженерной инфраструктурой. Проектирование будущих построек и коммуникаций уже началось: контракты с проектировщиками заключены. Оно должно завершиться к осени текущего года. А к концу 2022-го на свободных площадях близ улицы Аэродромной вырастут несколько многоэтажек, в которые из аварийных бараков смогут переехать более трех сотен хабаровских семей.