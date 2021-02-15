154 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 232 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1364 койки. Свободно — 447. На лечении находятся 11 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 88
Хабаровский район — 7
Комсомольск — 16
Комсомольский район — 2
Амурский район — 21
Солнечный район — 10
имени Лазо район — 3
имени П. Осипенко район — 2
Советско-Гаванский район — 3
Нанайский район — 2
Всего на лечении находятся 3329 человек. В том числе 917 — стационарно, 2412 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47454 случая Covid-19. 43856 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 15.02.2021в 15:35. В рубриках: Медицина.
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