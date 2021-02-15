154 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 232 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1364 койки. Свободно — 447. На лечении находятся 11 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 88

Хабаровский район — 7

Комсомольск — 16

Комсомольский район — 2

Амурский район — 21

Солнечный район — 10

имени Лазо район — 3

имени П. Осипенко район — 2

Советско-Гаванский район — 3

Нанайский район — 2

Всего на лечении находятся 3329 человек. В том числе 917 — стационарно, 2412 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47454 случая Covid-19. 43856 человек выздоровели.