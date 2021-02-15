В Советской-Гаванском и Ванинском районах бензин на утро понедельника продают на десяти заправках. Топливо есть в наличии на шести АЗС ООО «АЗС-Трансбункер», а также еще на четырех сети ИП «Марченко». С 17 февраля начнется продажа бензина и на станциях ООО «Биксур СВ», сообщили в комитете правительства края по развитию ТЭК. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— ООО «АЗС-Трансбункер» получила для своих шести АЗС 300 тонн АИ-92 и 120 тонн АИ-95. Этого объема должно хватить примерно на 2 недели. На бирже компания дополнительно закупила еще 120 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95. Кроме того, сеть АЗС ИП Марченко сейчас реализует по 120 тонн АИ-92 и АИ-95. Продажа идет как по договорам, так и населению. Напряжение в этих районах спало, бензин на заправках есть. Похожая ситуация сейчас сложилась и в Ульчском районе, ее решением мы занимаемся, — сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Он также добавил, что относительно подорожания цен на бензин в этих районах УФАС по региону сейчас проводит проверку. Управление проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о результатах. Инициатором разбирательства выступили краевые власти.

Напомним, в прошлую пятницу в правительстве региона создали оперативный штаб для координации поставок топлива. В него вошли руководители топливных компаний, представители надзорных органов, правительства края и муниципалитетов. Сообща они будут контролировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы исключить сбои в поставках горючего.