В Постановление Правительства РФ внесены дополнительные должности медицинских работников, которые могут поучаствовать в федеральной программе «Земский доктор». Помимо врачей и фельдшеров, программой трудоустройства в отдаленных территориях теперь смогут воспользоваться акушерки и медицинские сестры ФАПов. На это из федерального бюджета направлено 122,5 млн рублей.

— За время реализации программы, а она заработала в 2012 году, в сельские населенные пункты, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тысяч человек было привлечено 395 специалистов. Из них 340 врачей и 55 фельдшеров. Медработники приезжали в том числе из других субъектов РФ: таких как Сахалинская область, Читинская область, Забайкальский край, Бурятия, республика Тыва, Воронежская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область, Дагестан, Иркутская область, — рассказал Виталий Петрищев, начальник отдела кадровой политики.

Он уточнил, что выплаты по программе «Земский доктор» в ДФО выше по сравнению с другими регионами России. На Дальнем Востоке они составляют 2 миллиона рублей для специалистов с высшим профильным образованием и 1 миллион рублей — для среднего медицинского персонала.

— Мы заинтересованы в привлечении как молодых специалистов, так кадров с опытом работы. Программа «Земский доктор» не имеет возрастных ограничений. Я считаю, что программа развития кадрового потенциала здравоохранения в малых городах и селах должна быть максимально широкой. И главный критерий ее участников, конечно, не возраст, а компетентность, — прокомментировал Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Сейчас в перечень специальностей программы входит более 100 наименований специалистов. Выплата за участие в «Земском докторе» поступает на личный счет работника, использование денег регулируется законными действия гражданина. Как правило, средства выплаты направляют на улучшение жилищных условий и обучение детей. После подписания трудового договора, медицинский работник должен отработать в районе не менее 5 лет. При этом трудоустроенному работнику предоставляют служебное жилье и выплачивается заработная плата.

Программа «Земский доктор» утверждена Президентом РФ в 2012 году. В Хабаровском крае также есть своя подпрограмма «Кадры здравоохранения». По итогам реализации обеих программ в регион был привлечен 601 человек: 380 врачей и 221 сотрудник среднего медперсонала.