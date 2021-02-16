Спасатели и оперативные службы приведены в готовность и следят за прохождением в Хабаровском крае снежного циклона. Об этом сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. В режиме готовности находятся и ведомства ЖКХ, а также ТЭК. Пока серьезных происшествий в регионе не зарегистрировано.

Мощный снежный циклон пришел в Хабаровский край со стороны соседнего Приморья накануне. Уже с 22 часов вечера понедельника в южных территориях начались интенсивные осадки. К утру непогода накрыла почти весь регион, сейчас снега нет лишь в Охотском, Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. При этом везде отмечается метель.

— Из-за снега есть случаи перебоев электроснабжения, к примеру, в селах Сикачи-Алян Хабаровского района или Троицкое Нанайского района. Местные власти занимаются устранением проблем. Ограничено движение пассажирских автобусов на трассах Советская Гавань-Ванино-Монгохто, Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Ванино и Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Также закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Пассажиры об этом проинформированы, — сообщили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

По информации КГКУ «Хабаровскуправтодор», сейчас на расчистке региональных автотрасс работает 46 единиц техники. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

— В Ванино и Советской Гавани ограничена видимость на дорогах. Нам сообщают о сильном ветре до 20-25 м/с, который нарастает. Именно поэтому там введено ограничение для движения пассажирского транспорта. Просим автолюбителей быть предельно внимательными, — подчеркнули в ведомстве.

К слову, в Хабаровске, по информации мэрии, на уборку автотрасс от снега с утра было привлечено 54 единицы спецтехники. Дороги посыпают песчано-соляной смесью. С 11 часов МУПы сформируют механизированные колонны из грейдеров и комбинированных машин, которые будут сдвигать снежные массы к обочинам. В случае усиления снегопада технику добавят. Примерно 1230 сотрудников управляющих организаций вышли на очистку придомовых территорий города.

Синоптики прогнозируют, что снежный циклон задержится в Хабаровском крае еще на сутки – до 17 февраля. Завтра максимально его влияние ощутят восточные территории региона. Затем эпицентр непогоды сместится на юг Сахалина, где затем окончательно потеряет силу.