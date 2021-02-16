Вопрос о прекращении обслуживания двух городских маршрутов местными предпринимателями решается в судебном порядке. Причиной разрыва договорных отношений с двумя перевозчиками стали многочисленные жалобы хабаровчан на некачественное оказание ими услуг. В частности, частые нарушения графиков движения, отсутствие машин на линии, холод, грязь и сутолока в салонах, грубость водителей. Об этом рассказал начальник профильного управления мэрии Владимир Ощановский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сейчас эти два перевозчика привлечены к административной ответственности. Иски о расторжении с ними муниципальных договоров находятся на рассмотрении в Арбитражном суде, который и примет окончательное решение – продолжат ли они возить пассажиров по автобусным маршрутам №№ 61к и 81к, или нет. В случае принятия судебного решения об удовлетворении ходатайства администрации города Хабаровска о расторжении контрактов мы, согласно требованиям законодательства, организуем по данным маршрутам временные перевозки на 180 дней, а далее проведем конкурс среди коммерсантов на их обслуживание», — сообщил он.

Как отметил Владимир Ощановский, накануне в мэрии состоялось еженедельное совещание с перевозчиками, на котором с ними было рассмотрено более десятка жалоб горожан на их недоработки. Каждый из предпринимателей был предупрежден о персональной ответственности за исполнение своих обязательств и реальной перспективе лишиться контрактов за недоработки.

Как сообщил спикер, городское профильное управление регулярно проводит совместные рейды с представителями Госавтодорнадзора для выявления вышеописанных нарушений, допускаемых коммерсантами.

«Полномочиями привлекать перевозчиков за неисполнение транспортного законодательства администрация города Хабаровска не наделена. В случае выявления и документирования нарушений все данные направляются в Дальневосточное межрегиональное управление Госавтодорнадзора для принятия мер. Это официальный орган исполнительной власти, который осуществляет надзор над исполнением транспортного законодательства и может привлечь предприятие к ответственности. За несколько последние дней мы направили в транспортную инспекцию ряд материалов на четверых перевозчиков для принятия к ним мер административного воздействия за допущенные нарушения», — рассказал Ощановский.

По его словам, в течение 2020 года с подачи мэрии в отношении коммерческих перевозчиков было составлено порядка 1400 административных протоколов по фактам различных нарушений вышеперечисленной категории, по которым с них было взыскано штрафов на сумму около 20 миллионов рублей.

Напомним, что хабаровская мэрия постоянно держит руку на «транспортном пульсе» города. Все возникающие проблемы и жалобы горожан становятся предметом детального обсуждения с перевозчиками.