В городских школах, вузах и ссузах возобновляются мероприятия, направленные на профилактику опасных зависимостей. Акция «Здоровое будущее — выбор молодых» стартует 19 февраля. Администрация краевой столицы реализует ее совместно с региональным правительством и КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в горздраве, проект, направленный на профилактику наркомании, алкоголизма, поведенческих и социально обусловленных заболеваний среди школьников и студенческой молодежи, действует с 2019 года. В 2020-м из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, он проходил только первые три месяца. Было охвачено 855 человек, из которых 740 — школьники и 115 — студенты.

«После довольно длительного перерыва проведение акции возобновляется. В ней принимают участие врачи-наркологи, психологи и психотерапевты, которые ведут информационную работу с молодежью. При посещении образовательных учреждений с учащимися проводятся тренинги, лекции, трансляции материалов и анкетирование, по результатам которых руководство заведений может получить рекомендации по усилению профилактических мер, направленных на формирование ЗОЖ. Медики не запугивают молодежь страшилками о катастрофическом вреде наркомании и алкоголизма для здоровья – это и так ни для кого не секрет. В большей степени они делают акцент на других их последствиях – на уровне законодательства. К примеру, человеку, употребляющему наркотики или стоящему на учете в диспансере из-за этой зависимости, будет отказано в получении водительских прав», — рассказала консультант отдела городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

Проведение акции «Здоровое будущее — выбор молодых» запланировано в вузах, ссузах и школах на протяжении всего года. Заявки на участие в проекте принимаются по электронному адресу: gorzdrav@khabarovskadm.ru.

Стоит отметить, что первое из мероприятий акции пройдет на текущей неделе. В 10.00 часов 19 февраля о необходимости освобождения от опасных зависимостей, специалисты расскажут учащимся «Хабаровского автомеханического колледжа».

Напомним, что в 2020-м мировое медицинское сообщество высоко оценило хабаровские проекты по профилактике вредных привычек и сохранению репродуктивного здоровья. На IV-м Всероссийском форуме по общественному здоровью были презентованы муниципальные проекты «Школа молодой семьи» и программа «Здоровое будущее – выбор молодых».