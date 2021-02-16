Постепенное увеличение количества общественного транспорта на дорогах краевой столицы продолжается. Об этом рассказал начальник профильного управления мэрии Владимир Ощановский.

В частности, он отметил, что с 8 февраля, после выхода студентов с дистанта на очное обучение, пассажиропоток в хабаровском общественном транспорте заметно вырос, но все еще не достиг «доковидного» уровня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он ниже на 4%. Возможно, к прежним объемам перевозок Хабаровск вернется в самое ближайшее время, так как накануне региональные власти сняли действовавший в крае с ноября 2020-го режим самоизоляции для пожилых людей.

«За прошлую неделю хабаровскими трамваями, троллейбусами и автобусами воспользовались 137 тысяч 916 человек, и количество пассажиров продолжит увеличиваться. С минувшей семидневки в среднем на хабаровские маршруты ежедневно выходит 623 единицы транспорта, а в начале месяца мы выпускали на линии порядка 525 вагонов и машин. Мы продолжим постепенно наращивать массив общественного транспорта на дорогах. Коммерческие перевозчики на это уже настроены», — сказал Владимир Ощановский.

Отметим, что сегодня, 16 февраля, к пунктам назначения хабаровчан и гостей города доставляют 30 трамваев, 17 троллейбусов, 567 автобусов. Напомним, что в праздничные дни февраля 2021 года хабаровский пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходных.