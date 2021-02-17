Накануне Хабаровский край оказался под воздействием циклона, который принес сильные порывы ветра до 30-35 м/с и обильные осадки. В течение дня были зафиксированы нарушения электроснабжения в населенных пунктах, затруднения транспортного сообщения. Также порывами ветра в районах на побережье Татарского пролива были повреждены слабо закреплённые элементы кровельного покрытия, иные конструкции. В настоящее время в муниципальных образованиях проводятся мероприятия по уточнению обстановки, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России продолжают работу по ликвидации последствий циклона.

По состоянию на 07.00 (хбр) 17 февраля, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 13 населённых пунктах в 5 муниципальных районах – Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском. Задействовано 12 бригад энергетиков в количестве 48 человек и 12 единиц техники.

На территории Советско-Гаванского и Ванинского районов в результате порывов ветра до 35 м/с произошло повреждение кровель, по предварительным данным, на 13 объектах, из них 8 социально-значимых объектов (детские сады, техникум, поликлиника школы) и 5 многоквартирных жилых домов. Также ветром повреждены вышка сотовой связи, два столба ЛЭП и одно дерево. Пострадавших нет. На территории Советско-Гаванского района постановлением главы муниципального образования веден режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». В течение дня с улучшением погодных условий комиссиями будет проведена оценка нанесенного ущерба и определен объем необходимых аварийно-восстановительных работ.

Также в результате образования снежного наката и заносов на федеральных и региональных автодорогах края продолжают действовать ограничения для движения пассажирского транспорта. В частности, на участках дорог А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино, с подъездом в г. Комсомольск-на-Амуре, А-375 «Восток» (с 5-34 км), Р-297 «Амур», А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток (с 12-240 км), г. Советская Гавань – п. Ванино – с. Монгохто, п. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск, г. Комсомольск-на-Амуре – п. Солнечный, подъезд к п.Горный Солнечного. В целях обеспечения безопасности выставлено 8 постов ГИБДД.

На основных трассах в направлении Хабаровск – Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, Селихино – Николаевск-на-Амуре было организовано дежурство 5 мобильных групп спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России за один световой день была оказана помощь водителям и пассажирам большегрузных и легковых автомобилей порядка 20 раз. В основном помощь требовалась при подъемах и на выездах на дорогу, а также для возвращения транспортных средств из кюветов и обочин на дорожное полотно. Дежурство мобильных групп продолжается.

В вечернее время в центре краевой столицы пассажирскому транспорту, грузовым и легковым автомобилях для преодоления сложных подъемов была задействована полноприводная техника Специализированной пожарно-спасательной части. С помощью тросов и КАМАЗов они помогли подняться транспорту. Была оказана помощь более 50 водителям.

Также на 49 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре от Амурского спасательного центра МЧС России развернут мобильный пункт обогрева. На базе двух палаток организованы места для приема пищи, отдыха, подзарядки мобильных устройств, а также оказания психологической и первой помощи. Здесь же дежурят бульдозер и аварийно-спасательные автомобили с необходимым инструментом и снаряжением для оказания помощи легковым и большегрузным автомобилям.

Также продолжает действовать ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск до улучшения погодных условий.

На автодорогах края и населенных пунктов организована работа дорожной техники, безопасность движения обеспечивают сотрудники ГИБДД. К расчистке автодорог привлечена группировка в количестве 535 человек и 265 единиц техники.

Оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся сбор и анализ поступающей информации, организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС Хабаровского края находятся в готовности к применению по предназначению.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в регионе сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России в количестве более 1 тысячи человек и около 500 единиц техники.

По информации Дальневосточного УГМС, 17 февраля в большинстве районов края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на побережье Татарского пролива порывы 30-35 м/с. На дорогах заносы, снежный накат.