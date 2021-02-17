Сегодня состоялся очередной рейд специалистов краевого минсельхоза, которые проверили, как предприниматели соблюдают взятые на себя обязательства по снижению цен на ряд социально значимых товарных позиций. Речь идет о соблюдении ряда соглашений, которые с предпринимателями были заключены в конце прошлого года в целях стабилизации ценовой ситуации на рынке продовольствия. Специалисты побывали в сети магазинов «Мир продуктов» и «Амба». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, чтобы остановить рост цен на сахар и подсолнечное масло, который был отмечен в российских регионах осенью прошлого года, на федеральном уровне была зафиксирована предельная стоимость этих товарных позиций: 121 рубль за литр подсолнечного масла и 60 рублей за килограмм сахара (сахар-песок).

К федеральному соглашению в крае присоединилось около 700 магазинов. В их числе 8 крупных региональных торговых сетей «Амба», «Амбар», «Спар», «Реми», «Экономыч», «Самбери», «Задарма», «Светофор», а также 304 местных сетевых и несетевых предприятия.

Кроме того, в рамках краевого соглашения предприниматели взяли на себя дополнительные социальные обязательства, снизив торговые надбавки на ряд других социальных товарных позиций. Перечень они определяли самостоятельно исходя из потребительского спроса.

На такой формат работы перешли 11 крупных региональных торговых сетей, а также 110 иных хозяйствующих субъектов – порядка 390 магазинов по краю.

— Еженедельно к соглашениям присоединяются порядка 100-150 магазинов по всему краю. Все цены в магазинах на российское подсолнечное масло и сахар-песок соответствуют уровням, установленным в документе. Сегодня мы убедились, что предприниматели соблюдают взятые на себя обязательства, — отметили в краевом минсельхозе.