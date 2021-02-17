В России начал действовать Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Документ регулирует права в сфере молодежной политики, закрепляет на федеральном уровне понятия, используемые в этой сфере, а также расширяет цели и основные направления молодежной политики. Изменения, которые будут внесены в профильный региональный закон, пройдут широкое обсуждение с молодёжью края. Первая такая встреча, в ходе которой соответствующие инициативы озвучили представители молодого поколения, состоялась накануне в ТОГУ.

В дискуссии приняли участие представители студенческих отрядов, КВН, молодежных общественных организаций и объединений, члены молодежного правительства края и молодежной общественной палаты при закдуме.

В числе озвученных в ходе встречи инициатив — необходимость законодательного закрепление на региональном уровне понятий «молодёжная общественная организация», «молодой ученый», что позволит выделить на эти цели соответствующую грантовую поддержку. Кроме того, в региональном законе планируется прописать меры поддержки волонтеров и добровольцев, системы наставничества, создание инфраструктуры молодежной политики.

Один из самых важных моментов, предусмотренных новым федеральным законом – увеличение возрастного диапазона молодежи с 14 до 35 лет. Это значит, что численность молодежи в Хабаровском крае увеличится более чем на 100 тыс. человек. Таким образом, больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

— Наша молодежь активно откликнулась на предложение совместно доработать закон «О молодежи и молодежной политике». Ребята внимательно изучили законопроект и подготовили ряд интересных предложений. На наш взгляд главная задача заключается в том, чтобы сделать закон «рабочим». Чтобы закрепленные в нем положения, с учетом предложений, поступивших от самой молодежи региона, нашли свое реальное применение на практике, — отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.