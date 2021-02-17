К предстоящим праздникам озеленители вовсю растят необычные сорта тюльпанов, душистые гиацинты и впервые – трепетные нарциссы. Понемногу срезать цветы они начнут уже в канун Дня защитника Отечества, а полностью «снимут урожай» к Международному женскому дню 8 Марта. В общей сложности к радости и удовольствию хабаровчан в теплицах МБУ «Горзеленстрой» расцветет 6,5 тысяч тюльпанов под срезку, а также по 500 штук гиацинтов и нарциссов, которые предложат покупателям в горшках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала ландшафтный дизайнер предприятия Алена Луценко, как и в предыдущие 8 лет, отборные цветочные луковицы были закуплены в Голландии.

«В этом году некоторые сорта и расцветки тюльпанов появились у нас впервые: «Кун-фу» — красные с белой каймой и «Денмарк» — красные с желтой каймой. Не отказались мы и от хорошо зарекомендовавших себя желтых «Стронг Голд», красных «Стронг Повер», розовых сорта «Барселона», белых «Альбатросов» и огненных «Карола Оранж». Гиацинты будут преимущественно синими, а нарциссы сортов «Датч мастер» и «Пинк» – солнечно-желтыми и белыми. Молодую цветочную поросль мы холили и лелеяли весь февраль. Ростки сильные и крепкие. Они будут с крупным цветочным бокалом (от 5 сантиметров и более) и высоким стеблем (40-60 сантиметров)», — рассказала она.

По словам Алены Луценко, заказы на тюльпановые букеты хабаровские предприятия и жители краевого центра начали делать загодя – еще с января, но шансы на покупку ароматных символов весны у хабаровчан еще есть. Это можно сделать, позвонив по телефону 78-44-95.

«Цена на наши тюльпаны не меняется уже на протяжении трех лет: 75 рублей за цветок. Горшечные гиацинты и нарциссы будем предлагать по 250 рублей за штуку», — отметила дизайнер.

К празднику Весны, Любви и Красоты многие горожанки получат благоуханные цветочные подарки. Чтобы они радовали их не один день, производитель работ питомника и тепличного хозяйства «Горзеленстроя» Евгения Рубан дала несколько ценных советов по уходу за букетами из срезанных тюльпанов. По ее словам, в вазе цветы простоят дольше, если убрать их подальше от яркого света, каждый день подрезать стебли и менять в емкости воду, добавляя в нее лед или снег (капризные «голландцы» очень любят прохладу).

Напомним, что на предприятии не забыли и о цветочном наряде для Хабаровска. К маю горзеленстроевцы вырастят более 600 тысяч цветов десятков сортов и расцветок: 450 тысяч – по муниципальному заказу и еще свыше 150 – по заявкам предприятий и организаций.