В Детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича ввели систему голосового заполнения медицинских протоколов. Совместный проект Министерства здравоохранения Хабаровского края и ПАО «Сбербанк» начали реализовывать в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей системы Voice2Med обеспечивают возможность полного заполнения медицинских протоколов. В редких случаях случаются ошибки. Voice2Med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее традиционного способа. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

— В работе врачей, да и любого медицинского персонала, важно идти в ногу со временем. В течение нашего трудового пути мы учимся и стараемся оптимизировать нашу работу. Когда новые технологии позволяют нам меньше времени тратить на формальности, а больше времени уделять общению с пациентами и их лечению, уверен, это пойдет только на благо жителей Хабаровского края, — рассказал Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Программа позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. По словам главного врача Детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича Ивана Гончарова, автоматизированное заполнение медицинских карт при помощи голосового помощника способствует развитию информатизации в больнице.

— Безусловно, этот продукт искусственного интеллекта значительно повысит и скорость заполнения документации, позволит больше времени уделить пациенту на приеме. Вместо клавиатуры у врачей появляется другой механизм: они начинают с помощью специального микрофона надиктовывать информацию. Пока еще наши сотрудники отделения функциональной и ультразвуковой диагностики привыкают к новшеству, есть свои особенности, например, нужно проговаривать знаки препинания. Но это дело времени, главное – рациональное использование рабочего времени докторами, — заключил Иван Гончаров.

Программа Voice2Med уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Мордовии, Перми, Мурманске. Постепенно систему будут внедрять и в других населенных пунктах Хабаровского края.