К назначению страховой пенсии по старости нужно готовиться заблаговременно. ​Лучший способ — регулярный контроль состояния своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) на протяжении всей трудовой деятельности. Вы будете знать всё о своих пенсионных правах: сколько заработали стажа и пенсионных коэффициентов. Это те параметры, от которых зависит право на страховую пенсию по старости и её размер.

Изучение ИЛС поможет вовремя принять меры, если какие-то периоды трудовой деятельности не учтены. Например, работодатель не представил за вас отчетность. Но отсутствие на ИЛС каких-либо сведений можно восполнить. Для этого нужно обратиться к работодателю или принести в клиентскую службу ПФР трудовую книжку и справки, подтверждающие трудовую деятельность в отсутствующие периоды. Если в трудовой книжке есть неточности или не записаны какие-либо периоды, а также утеряны справки, специалисты ПФР окажут будущим пенсионерам содействие в восстановлении документов и самостоятельно направят запросы в соответствующие организации.

Наша общая с гражданами задача – зафиксировать пенсионные права в полном объеме и не потерять время, а назначить пенсию в срок, установленный законодательством.

Изучать ИЛС можно даже, не выходя из дома, дистанционно, в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, ​портале ​ госуслуг и мобильном приложении «ПФР. Электронные сервисы». Для этого нужно открыть справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета.

⠀За информацией можно также обратиться в клиентскую службу ПФР, заполнив заявление в личном кабинете на сайте ПФР или в мобильном приложении при помощи сервиса «Заказать справку». Получить выписку можно у своего работодателя и в банке.⠀

Всем, кто изучил свой ИЛС, убедился в полноте заработанных пенсионных прав и сообщил об этом в ПФР, пенсия назначается по сведениям персонифицированного учета. Поэтому от будущего пенсионера потребуется только не ранее чем за 1 месяц до наступления права, направить в личном кабинете гражданина два электронных заявления: о назначении пенсии и о способе её доставки. А о сборе документов и визите в ПФР можно забыть.